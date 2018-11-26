الرئيس السوري يجري تعديلاً وزارياً شمل 9 حقائب

الشارقة 24 – أ ف ب:

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الإثنين، تعديلاً وزارياً، شمل 9 حقائب، بينها الداخلية والأشغال العامة.

وأصدر الأسد مرسوماً، يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة، من 31 وزيراً، بينهم خمس وزراء دولة.

وتضمن التعديل بشكل أساسي، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار، وسهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان بدلاً من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية، خلفاً لنبيل الحسن.

وشمل التعديل أيضاً، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي كان يشغلها عبد الله الغربي، وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف، الذي كان وزيراً للتعليم العالي، وحل مكانه بسام بشير إبراهيم.

وتضمن التعديل أيضاً، وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة.

كما أصدر الأسد مرسوماً آخر، أنهى بموجبه تسمية علي حيدر وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، التي أحدثت عام 2011، وجرى تعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية، التي أحدثت بموجب مرسوم آخر.

وفي مرسوم آخر، عين الرئيس السوري، عادل أنور العلبي محافظاً للعاصمة دمشق، خلفاً لبشر الصبان، الذي شغل هذا المنصب منذ 2006.