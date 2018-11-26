التحالف العربي يدمر 13 لغماً حوثياً في البحر الأحمر

الشارقة 24 – واس:





أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، يوم الأحد، أن قوات التحالف البحري، وضمن جهود استمرار سلامة خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية، بجنوب البحر الأحمر، اكتشفت وفجرت 86 لغماً بحرياً، منذ بداية العمليات العسكرية.

وأكد العقيد المالكي، أن ما تم اكتشافه وتدميره، خلال الأسبوع المنصرم، بلغ 36 لغماً بحرياً، تمت زراعتها مؤخراً، مشيراً إلى أنه تم يوم الأحد، اكتشاف وتدميره 13 لغماً بحرياً، تمت زراعتها بطريقة عشوائية.

وتشمل هذه الألغام، على ألغام معلقة وألغام طافية، تمت زراعتها من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد العقيد المالكي، استمرار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف، في التعامل مع خطر وتهديد هذه الألغام، على المنشآت الحيوية الساحلية، وقوارب الصيد ومرتادي الشواطئ، من المدنيين وكذلك السفن التجارية، وناقلات النفط العملاقة، وما قد تسببه من آثار وكوارث بيئية واقتصادية إقليمية ودولية، وأن هذه الإسهامات تقع ضمن جهود التحالف مع المجتمع الدولي لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.