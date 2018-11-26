ملك البحرين وولي عهد السعودية يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – واس:

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيس آل خليفة، خلال استقباله، مساء الأحد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في قاعدة الصخير الجوية، مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها.

وناقش الجانبان، تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة، على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .

وكان الملك حمد بن عيسى، قد رحب بزيارة سمو ولي العهد السعودي لمملكة البحرين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما عبر سمو ولي العهد السعودي، عن شكره لملك البحرين، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة .

ومنح ملك البحرين، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، من الدرجة الممتازة، لسمو ولي العهد السعودي، تقديراً لجهود سموه، في دعم وتعزيز العلاقات السعودية-البحرينية .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد وصل مساء الأحد، إلى مملكة البحرين، وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.