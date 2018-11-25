مقتل 47 من قوات سوريا الديموقراطية بهجوم "داعشي"

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 47 مقاتلاً على الأقل من قوات سوريا الديموقراطية، خلال يومين، في هجمات شنها تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر في وقت سابق، أن 24 مقاتلاً من هذه القوات قتلوا، الجمعة والسبت، ثم أوضح أن الحصيلة ارتفعت بعد ثلاث هجمات منفصلة شنها التنظيم يوم السبت، لافتاً إلى أنها استهدفت قريتي البحرة وغرانيج، إضافة إلى منطقة قريبة من حقل التنك النفطي، الذي تستخدمه قوات سوريا الديموقراطية كموقع عسكري.

وتشن قوات سوريا الديموقراطية، منذ سبتمبر الماضي، هجوماً على آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي، في شرق سوريا، لكن تقدمها بطيء.