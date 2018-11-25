الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية في كتاف

الشارقة 24 – واس:

استعاد الجيش اليمني، مواقع جديدة في مديرية كتاف شمالي محافظة صعدة، عقب هجوم مباغت شنه على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني، مسنودة من التحالف العربي، فرضت سيطرتها على جبال هدف إبراهيم، والصلع، وعدد من المواقع المحيطة، شرقي منطقة الفرع.

وأضاف أن الجيش اليمني في جبهة كتاف، يواصل تقدمه وسط معارك ضارية، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر بشرية كبير، وأن قوات الجيش اليمني، استولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، التي خلفتها الميليشيات عقب فرارها.