مصرع 20 حوثياً باشتباكات مع الجيش اليمني في البيضاء

الشارقة 24 – واس:

لقي نحو عشرين عنصراً من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم بنيران الجيش اليمني، يوم السبت، في جبهة قانية التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح قائد اللواء 117 مشاة العميد صالح العرادي، أن قتلى الميليشيات سقطوا خلال اشتباكات دارت مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة قانية .

وأضاف العميد العرادي، أن القوات اليمنية تمكنت منع محاولة تسلل للميليشيات، إلى تبة الشهيد، ما أسفر عن مقتل عشرين من مسلحي الميليشيات، بينهم قيادات.

وتعهد القائد في الجيش اليمني، بمواصلة العمليات العسكرية والتقدم، حتى تحرير محافظة البيضاء من الميليشيات الانقلابية، مشيدًا بالدور الفاعل لطيران دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بإسناد الجيش في معركته ضد الانقلابيين.