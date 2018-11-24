الأعلى في تاريخ المملكة

67 % نسبة التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

  • السبت 24, نوفمبر 2018 في 11:06 م
  • الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال المؤتمر الصحافي
    الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال المؤتمر الصحافي
بلغت نسبة الإقبال على التصويت، في الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، 67%، وهي أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات بالمملكة.
الشارقة 24 – وام:
 
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية 2018، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات 2018، بلغت 67%، وهي أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات بالمملكة.
 
وأشاد وزير العدل البحريني، خلال مؤتمر صحافي في ختام العملية الانتخابية، بالإقبال الكبير والمشرف للشعب البحريني، على إنجاح العملية الديموقراطية التي شهدتها البحرين، يوم السبت، انطلاقاً من حسهم الوطني ووعيهم بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية، في اختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، للسنوات الأربع المقبلة.