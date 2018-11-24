67 % نسبة التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين

الشارقة 24 – وام:

أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية 2018، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات 2018، بلغت 67%، وهي أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات بالمملكة.

وأشاد وزير العدل البحريني، خلال مؤتمر صحافي في ختام العملية الانتخابية، بالإقبال الكبير والمشرف للشعب البحريني، على إنجاح العملية الديموقراطية التي شهدتها البحرين، يوم السبت، انطلاقاً من حسهم الوطني ووعيهم بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية، في اختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية، للسنوات الأربع المقبلة.