الشرعية اليمنية تؤكد تمسكها بمرجعيات السلام

الشارقة 24 – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن المرجعيات الثلاث، ممثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، هي الضامنة لأمن اليمن، وسلام المنطقة.

وجدد الفريق محسن، خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة بلاده، خالد اليماني، يوم السبت، بمدينة الرياض، التأكيد على تعاطي الشرعية بإيجابية، مع خيارات السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث، بما يؤدي إلى استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.

وأطلع الوزير اليماني، نائب الرئيس، على نتائج المساعي المبذولة لإحلال السلام، واستعادة الشرعية.

وأشاد نائب الرئيس اليمني، بدور ودعم دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية والعسكرية .