إقبال كثيف على الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين المدير التنفيذي للانتخابات 2018 أن الإقبال اللافت للناخبين البحرينيين على مراكز الاقتراع والفرز للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية فاق التوقعات، ويؤكد حرص أبناء البحرين على تلبية الواجب الوطني في إنجاح هذا العرس الديموقراطي والمشاركة في العمل السياسي.

وأضاف أنه لم تسجل أية مخالفات أو تجاوزات حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع تسير بكفاءة تنظيمية عالية وبصورة انسيابية تحت إشراف السلطة القضائية والأجهزة الرقابية.