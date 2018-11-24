الجامعة العربية تدين منع الاحتلال وزير شؤون القدس ومحافظها من السفر

الشارقة 24 – وام:

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "وزير شؤون القدس" عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية.

وفي تصريح للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي السبت، دعا ابو علي المجتمع الدولي للتحرك لتحميل الاحتلال مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، مضيفاً أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال.

وشدد السفير أبو علي، على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي المعاصر والمتقدم هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال في سبيل إشاعة ونشر العدل، والسلام، والاستقرار في المنطقة.