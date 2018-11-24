مقتل ناشطين إعلاميين معارضين للنظام السوري والفصائل الإرهابية

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل ناشطان إعلاميان معارضان للنظام السوري وللمجموعات الإرهابية، يوم الجمعة، بإطلاق النار عليهما، في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على الناشطين البارزين في الحراك الثوري السوري، رائد فارس، وحمود جنيد، ما تسبب بإصابتهما بجروح بالغة، ليفارقا الحياة متأثرين بإصابتيهما.

وأشار إلى أن الناشطين معروفان بمواقفهما من الاعتقالات التي تقوم بها الفصائل، التي تسيطر على محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة في سوريا، ومن التفرد بالسيطرة، ومن الانتهاكات والتجاوزات الأمنية للقوى المتواجدة في إدلب والشمال السوري، كما أنهما معروفان بنضالهما الطويل ضد النظام السوري.

وأكدت إذاعة "فريش أف أم"، التي أسسها فارس، وكان يعمل فيها مع جنيد، على صفحتها على "فيسبوك"، مقتل الرجلين، جراء إطلاق النار عليهما في مدينة كفرنبل، من قبل مجهولين يستقلون سيارة فان.