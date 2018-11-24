الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين تنطلق السبت

الشارقة 24 – وام:

تبدأ مراكز الاقتراع بالبحرين، يوم السبت، باستقبال 365 ألف ناخب، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، واختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية.

وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية 2018، اكتمال كافة الاستعدادات للعرس الديموقراطي الخامس، في تاريخ المملكة الحديث، مشيراً إلى أن السلطة القضائية، هي التي تشرف على سلامة الانتخابات، مع اللجنة التنفيذية هيئة التشريع والإفتاء والقانوني، التي تعد جهازاً مستقلاً.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي، الذي عقده، يوم الجمعة، على هامش افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات النيابية والبلدية 2018، بالمنامة، بحضور الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات 2018.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن التفاعل الشعبي الكبير مع الانتخابات، يعكس الحس الوطني الإيجابي لأبناء البحرين، وحرصهم على المشاركة في العمل الوطني، من خلال الانتخاب الحر المباشر والنزيه، لمن يمثلهم ويعبر عن آرائهم، ومساهمتهم في العمل السياسي، في محطة جديدة، من محطات العمل والبناء والتحديث والمشاركة السياسية.

وأوضح أن الكتلة الانتخابية بلغت أكثر من 365 ألف ناخب، يمثلون 40 دائرة انتخابية، ووصل عدد المرشحين للانتخابات 430 مرشحاً، ويعد رقماً قياسياً يؤكد إقبال الشعب البحريني وانفتاحه على التغيير والمشاركة السياسية، بينما بلغ إجمالي المرشحات 47 سيدة، و7 جمعيات سياسية، تشارك في الانتخابات في 54 لجنة للاقتراع والفرز، في محافظات المملكة الأربع.

بدوره، أشار وزير شؤون الإعلام البحريني، إلى أن انتخابات 2018، هي خطوة في المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، مؤكداً أن هناك خطة إعلامية شاملة لإبراز هذا العرس الانتخابي الديموقراطي، من خلال تسخير أكثر من 500 شخص، من الكوادر الإعلامية الوطنية في وزارة شؤون الإعلام، لتسهيل عمل أكثر من 120 صحافياً يتواجدون في البحرين لتغطية الانتخابات، يمثلون 20 وكالة عربية وأجنبية، و40 صحيفة، و20 قناة تلفزيونية.

من جانبه، أعلن المستشار نواف حمزة، أن مملكة البحرين تمتلك خبرات تراكمية مميزة في تنظيم الانتخابات، على كافة المستويات القانونية والفنية.