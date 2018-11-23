10 قتلى من قوات سوريا الديموقراطية بهجومين "داعشيين"

الشارقة 24 - د ب أ:

شن مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم الجمعة، هجومين على مواقع قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، في ريف دير الزور الشرقي.

وأكد مصدر في مجلس دير الزور المدني، مقتل 10 عناصر على الأقل، من قوات سوريا الديموقراطية، في هجوم شنه تنظيم داعش على موقع "قسد"، شرق قرية الكشمة قرب مدينة هجين، بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح المصدر، أن مسلحي "داعش"، الذين استغلوا الأحوال الجوية، شنوا هجومين بعربات مفخخة وانغماسيين على مواقع "قسد"، على أطراف مدينة هجين، قتل خلاله أكثر من 15 عنصراً من "قسد"، بينما لاذ عدد منهم بالفرار، وتركوا نقاطهم بعد هجوم "داعش".

من جهة أخرى، تضاربت الأنباء في محافظة دير الزور، حول تعرض مواقع للقوات الإيرانية، لقصف جوي، يعتقد أن طائرات التحالف نفذته .

وأوضحت مصادر إعلامية، أن القصف طال معمل السجاد في موحسن، ومقرات أخرى في بلدة المريعية، قرب مطار دير الزور، وأن أكثر من 20 عنصراً لقوا حتفهم.