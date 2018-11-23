إصابة 25 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الشارقة 24 - وام:

أصيب، الجمعة، 25 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة الـ 35 لمسيرات العودة في غزة .

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لمشاركة جماهيرية واسعة الجمعة في مسيرات العودة على الحدود، مؤكدة أن المسيرات مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة عن تضامنها مع أصحاب البيوت والمنشآت التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تطمس الصوت الوطني المقاوم ولن تنجح في قتل الحقيقة.