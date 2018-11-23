الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لمواجهة خطر السيول

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، تشكيل خلية أزمة لإنقاذ المحاصرين من جراء السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط ومناطق الفيضانات على خلفية الأمطار الغزيرة في محافظة صلاح الدين "170 كيلومتراً شمالي بغداد".

وأوضح بيان للحكومة العراقية أن عبد المهدي "يتابع شخصياً وبشكل مستمر تطورات السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق أخرى من محافظتي صلاح الدين ونينوى وأدت إلى عدد من الوفيات والمفقودين وانهيار جسر الحورية القريب من قرية الحورية".

وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجه "فوراً بتشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والاليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليوميين القادمين".

ويتعرض العراق الجمعة إلى موجة سيول وفيضانات على خلفية أمطار غزيرة اجتاحت عدد من المحافظات أوقعت في حصيلة أولية 23 قتيلاً وأكثر من 20 مصاباً وفقدان ثلاثة من عناصر البيشركة الكردية وغرق أكثر من 800 منزل وتدمير مدرسة.