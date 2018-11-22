الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الشريجة والراهدة

الشارقة 24 – واس:

حرر الجيش اليمني، مسنوداً بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، مواقع جديدة في جبهتي الشريجة والراهدة، بين محافظتي لحج وتعز.

وأوضح مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني شنت هجمات عنيفة، على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهات القبيطة والشريجة والراهدة، مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل خصلة جنوب شرق مدينة الراهدة، فيما توصل تقدمها باتجاه جبل القاهر الذي يطل على خط الراهدة-عدن.

ولفت المصدر، إلى أن الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقتي الدال والحيدين ذمال الشريجة، بالتزامن مع تقدم قواته في جبهة القبيطة جنوب غرب الراهدة التابعة لمحافظة تعز.