قذائف الحوثي تودي بحياة 3 يمنيين وتصيب العشرات

الشارقة 24 – وام:

لقي ثلاثة يمنيين، بينهم طفلان، مصرعهم، وأصيب عشرات المدنيين الأبرياء، بجراح خطيرة، إثر قصف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك في محافظة الحديدة، والمحررة حديثاً، بقذائف الهاون المباشرة، وذلك استمراراً لجرائمها الممنهجة، واستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالسكان، في تحدٍ واضح للقوانين والأعراف الدولية، التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين، والمنشآت المدنية في وقت الحرب، وبما يؤكد دموية مشروع الميليشيات الانقلابية في اليمن.

وأوضح شهود عيان، أن المتمردين الحوثيين قصفوا منازل المواطنين اليمنيين، في قرية المنظر المحررة حديثاً، بقذائف الهاون بشكل عشوائي، ما أثار الذعر والفزع في قلوب الأطفال والنساء والأهالي، الذين لم يسلموا من هذه الأعمال الإجرامية، للعناصر الانقلابية، التي تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين العزل، داخل مدينة الحديدة والمناطق المتاخمة لها، من خلال القصف العشوائي، وذلك بعد هزائمهم المتلاحقة في الساحل الغربي، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، جراء هذا الاعتداء الآثم.

ويؤكد استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء، استمرار الدعم الإيراني لها، وتهريب الأسلحة إليها، والتي تستهدف من خلالها، قتل أبناء الشعب اليمني، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، لتشكل هذه الجريمة البشعة في حق اليمن، انتهاكاً خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وتحدث المصاب أحمد محمد علي، عن مأساته الإنسانية التي تعرض لها هو ، إلى جانب ولديه عبد الرحمن، البالغ من العمر 11 عاماً، وعبده الذي لم يكتمل 8 أعوام، اللذين لقيا حتفهما جراء الاستهداف الممنهج، من قبل الميليشيات الإجرامية للمدنيين، وأوضح أنه كان مع طفليه أمام المنزل في منطقة آهلة بالسكان في قرية المنظر، وفوجئ بقذائف الهاون الحوثية تتساقط عليهم الواحدة تلو الأخرى، وبشكل عشوائي، حتى سقط أرضاً مع طفليه اللذين قتلا، بدون أي ذنب، سوى أنهما ضحايا أيادي الغدر الحوثية.

من جانبه، أعلن الدكتور عايد يفوز ناصر نائب مدير مستشفى الدريهمي، أن المستشفى قدم الإسعافات اللازمة لعدد كبير من الجرحى، الذين وصلوا المستشفى، جراء قصف الميليشيات الحوثية الإجرامية للمدنيين، في قرية المنظر، بقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى، مشيراً إلى أنه تم تحويل الحالات التي بحاجة لجراحات متقدمة، إلى مستشفى عدن لاستكمال تلقي العلاج.