اليمن يرحب بدعم السعودية والإمارات الإضافي بـ 500 مليون دولار

الشارقة 24 – واس:

رحبت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، بإعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم دعم إضافي، لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن، بقيمة 500 مليون دولار.

وأشار رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد، في تصريح صحافي، إلى أهمية هذه المبادرة التي سيستفيد منها أكثر من 12 مليون نسمة، في عموم محافظات اليمن، من الفئات الأكثر تضرراً، والأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدارس، والنساء، وكذلك كبار السن والمرضى.

وأكد أن المبادرة تُعدّ امتداداً، للدعم المتواصل والكبير من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم الشعب اليمني بالمجالات كافة، وثمن وقوف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الدائم، إلى جانب الحكومة والشعب اليمني، في إعادة الاستقرار ومشروعات التنمية، ومشروعات إعادة الإعمار، في إطار العلاقات الأخوية والمصير المشترك الذي يربط اليمن بأشقائه ومحيطه الجغرافي.