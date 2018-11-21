أميركا تعاقب 9 أفراد وكيانات على صلة بالنظام السوري

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ستة أفراد، وثلاثة كيانات، بهدف تفكيك شبكة إيرانية روسية، ذكرت أنها توفر الملايين من براميل النفط للحكومة السورية، وتمول حركة "حماس"، وحزب الله.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أن الوزارة تحركت ضد مخطط معقد تستخدمه إيران وروسيا، لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتوفير الأموال للنشاط الإيراني الخبيث، وأن المسؤولين في البنك المركزي الإيراني يواصلون استغلال النظام المالي العالمي.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، أن من بين المستهدفين، السوري محمد عامر الشويكي، وشركته جلوبال فيجن جروب ومقرها روسيا، والسوري حاج عبد الناصر، واللبناني محمد قاسم البزال، والروسي أندريه دوجاييف، والإيراني رسول سجاد، ومواطنه حسين يعقوبي مياب.