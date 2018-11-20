خادم الحرمين يدعو إلى تحرك دولي ضد إيران ويدعم السلام باليمن

الشارقة 24 – رويترز:

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، المجتمع الدولي، إلى وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وكرر دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن، في أول تصريحات علنية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الشهر الماضي، في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وندد خادم الحرمين الشريفين بنهج إيران التي تتنافس مع المملكة على النفوذ في المنطقة، بما يشمل صراعات في سوريا والعراق واليمن.

وتعتبر تصريحات الملك سلمان أول تصريحات علنية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول، ولم يذكر الملك سلمان الأزمة بشكل مباشر، لكنه أشاد بالهيئة القضائية في المملكة وبالنيابة العامة لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة.