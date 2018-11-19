المقاومة اليمنية: الميليشيات الحوثية تستخدم المساجد لتصنيع الألغام

الشارقة 24 – وام:

كشفت المقاومة اليمنية عن أن الفرق الهندسية التابعة لها عثرت على معمل لصناعة الألغام تابع للميليشيات الحوثية الموالية لإيران داخل مسجد في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت المقاومة اليمنية أن المعمل تم اكتشافه داخل مسجد قيد الإنشاء خلال عمليات تطهير وتفكيك شبكات الألغام الحوثية من الشوارع والأحياء والمنشآت المحررة داخل مدينة الحديدة وهو معمل لصناعة وتمويه الألغام تابع للميليشيات الحوثية، مشددة على أن ألغام الحوثيين لن تثنينا عن تطهير كامل الحديدة وطرد هذه الميليشيات الانقلابية الإجرامية التي ارتكبت أعمالاً تخريبية في المنشآت المدنية في محاولات منها لاتباع سياسة الأرض المحروقة بعد هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة.

وأضافت المقاومة اليمنية أن قواتها تمكنت من تطهير مساحات واسعة داخل مدينة الحديدة من الألغام والعبوات الناسفة المموهة في الأحياء السكنية والطرقات والتي كانت تشكل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين الأبرياء وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم زرع الألغام خاصة "الفردية" منها واستهداف المدنيين في أوقات الحروب.

وكانت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لجأت إلى حيل شيطانية في الإمعان بالإضرار بالمواطنين اليمنيين، حيث عمدت عناصرها الإجرامية إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل أكياس السكر والأرز وطفايات الحريق ومن ثم زرعها في منازل المواطنين اليمنيين والطرقات العامة والمقار الحكومية داخل مدينة الحديدة للانتقام من الأهالي الرافضين لتواجد الميليشيات الانقلابية وممارساتها الإرهابية.