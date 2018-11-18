وزير زراعة الكيان الصهيوني يقتحم المسجد الأقصى

الشارقة 24 – وام:

اقتحمت مجموعات من المستوطنين يتقدمهم وزير زراعة الكيان الصهيوني أوري أرئيل، الأحد، ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

واستنفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحدات التدخل السريع لساحات الحرم لإبعاد الفلسطينيين وتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى ومن ثم فتحت باب المغاربة أمام أرئيل ومجموعات المستوطنين الذين قاموا بجولات استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية.

إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى واعتماد سياسة الإبعاد وفرض الغرامات حيث قضت محكمة الصلح في القدس المحتلة قبل أيام إبعاد 6 مقدسيين عن ساحات الحرم لمدة 6 أشهر.

ووفقا لمدير نادي الأسير بالقدس المحتلة فإن قوات الاحتلال اعتقلت الـ 6 مقدسيين من منازلهم في البلدة القديمة وسلوان قبل عدة أيام ومددت المحكمة توقيفهم لعدة أيام وأفرجت عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى.