رئيسا السودان وتشاد يبحثان القضايا المشتركة

الشارقة 24 – واس:

التقى الرئيس السوداني عمر البشير، يوم السبت، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي حول الإصلاح المؤسسي بأديس أبابا، الرئيس التشادي إدريس دبي.

وأوضح وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، أن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي، حول ربط البلدين عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

وأضاف أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز التنسيق بين البلدين، لإنجاح مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بإفريقيا الوسطى، وتكثيف جهود البلدين مع دول الجوار، لإنجاح المساعي الخاصة، بتأمين جوارهما مع ليبيا.