الاحتلال يقمع مسيرة للصحافيين الدوليين والفلسطينيين بالضفة

الشارقة 24 – واس:

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم السبت، مسيرة سلمية للاتحاد الدولي للصحافيين، مطالبة سلطات الاحتلال، باحترام بطاقة الصحافة الصادرة من الاتحاد، وتسهيل حرية حركة الصحافيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم على حاجز قلنديا الاحتلالي، ما أسفر عن إصابة عشرات الصحافيين الدوليين والفلسطينيين، بحالات اختناق.

وأفادت مصادر فلسطينية في رام الله، أن نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر أصيب بقنبلة غاز في كتفه، وعضو الأمانة العامة للنقابة منال خميس أصيبت بحالة اختناق شديدة نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

ودعا نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إلى محاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم بحق الصحافيين وعدم إفلاتهم من العقاب، وأكد أن الاحتلال يضع الصحافيين في دائرة الاستهداف .

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين فيلب لوريونت، أن اعتداء قوات الاحتلال على الصحافيين في المسيرة، يعكس زيف الديموقراطية للاحتلال، مشيراً إلى أن الصحافيين الفلسطينيين ليسوا إرهابيين كما يدعي الصهاينة، بل هم صحافيون يجب احترامهم وعدم التعرض لهم.