الجيش اليمني ينتزع مناطق جديدة من قبضة الحوثي في تعز

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني، تحقيقه تقدماً ميدانياً، في معاركه التي شنها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية بغربي تعز.

وأكد مصدر عسكري يمني، أن قوات الجيش تمكنت من استعادت مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديريتي مقبنة وجبل حبشي، غربي محافظة تعز.

وأوضح المصدر، أن التقدم المحرز جاء عقب هجوم للجيش، استهدف مواقع الميليشيات في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، وتمكنت خلاله من تحرير قرى المدافن والقاعدة وأجزاء من جبل عقاب، المطل على خط إمدادات الميليشيات الرابط بين الكدحة ومقبنة.

وفي مديرية مقبنة، تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير تبتي سعدة والراعي وقرية القوز، جنوب منطقة قهبان بمديرية مقبنة، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأسفرت المعارك، عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.