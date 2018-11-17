الكويت: العلاقات مع الشعب المصري لا تهزها الصغائر

الشارقة 24 – كونا:

أكد نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجار الله، یوم السبت، أن الشعبین المصري والكویتي كبیران، ولا تھزھما صغائر الأمور.

وأضاف رداً على سؤال أحد الصحافيين، حول اللغط الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي، أن العلاقات بین البلدین والشعبین، ضاربة في أعماق التاریخ، یرویھا النیل العظیم في مصر، وفي الكویت نھر عارم من المحبة.

وأوضح الجار الله، أن الشعبین لا یلتفتان إلى تلك الإساءات، التي تصدر عن أناس لا یمثلون إلا أنفسھم، وأكد تواصل الكويت مع الأشقاء في مصر، لاحتواء أي سوء فھم، یمكن أن ینتج عن ذلك.