ميليشيات الحوثي تحرق مصانع "إخوان ثابت" في الحديدة

الشارقة 24 – وام:

أقدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، على إحراق مصانع "إخوان ثابت" في الحديدة، وزرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية، على الطرق الرئيسة داخل المدينة، وتفخيخ منازل المواطنين اليمنيين، والمباني الحكومية، وذلك استمراراً لجرائمها وأعمالها التخريبية، في انتهاك خطير للأعراف والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف المنشآت المدنية، في أوقات الحروب.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإجرامية، أعمالها التخريبية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، عقب هزائمها المتلاحقة، بجبهة الحديدة، في محاولات يائسة من عناصرها، لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية، التي باتت تسيطر على مواقع استراتيجية، داخل المدينة.

وتشهد مدينة الحديدة، حالة من الغليان الشعبي، ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، جراء ممارساتها الإرهابية، واستهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء، والبنى التحتية داخل المدينة، وسط رفض شعبي قاطع لهذه الممارسات الإجرامية، ما ينذر بانتفاضة شعبية، في وجه عناصر الميليشيات، والذي من شأنه أن يزيد من وتيرة انتهاكات الحوثيين، بحق سكان الحديدة .