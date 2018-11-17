مؤسسة المرأة العربية تدين تسييس قضية جمال خاشقجي

الشارقة 24:

استنكرت مؤسسة المرأة العربية، وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت مظلتها، وبشدة، محاولة بعض الأطراف الدولية العمل على تسييس قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعبرت المؤسسة في بيان صحافي صدر من مقرها في باريس، عن إدانتها لكل المحاولات المحمومة، من جهات وأطراف دولية معروفة لإفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني، وإلباسها لبوساً سياسياً في مساعٍ مشبوهة للإضرار بالمكانة الكبيرة، التي تحتلها المملكة العربية السعودية، في العالم الإسلامي، وعلى الساحة الدولية.

وأكدت المؤسسة أنها محاولات فاشلة دحضها البيان الصادر عن النائب العام السعودي، والذي أوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل ملابسات وتطورات القضية، بما لا يدع مجالاً للشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية، على اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات اللازمة بحق من تثبت إدانته.

واعتبر محمد الدليمي، الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية، أن هذه القضايا حدثت وتحدث في كل مكان، وأن الجهات التي يجب أن تتولى التحقيق والمحاكمة بها، يجب أن تكون الهيئات القضائية، وفقاً للقانون السعودي الداخلي، كون الجريمة قد طالت شخصاً سعودياً وعلى أرض تعتبر، بموجب أحكام القانون الدولي، إضافة إلى أن الجناة هم مواطنون سعوديون.

واختتم الدليمي تصريحه، بأن كل توجه من أية جهة كانت لتسييس القضية الجنائية، هو توجه مدان ومستهجن مطالباً بفسح المجال بهدوء للقانون لكي يأخذ مجراه بعيدا عن الاستهداف السياسي للمملكة.