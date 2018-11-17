سفير المملكة بأميركا ينفي مزاعم "واشنطن بوست" بشأن "تواصله مع خاشقجي"

الشارقة 24 – واس:

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن ما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست الأميركية بشأن تواصله مع جمال خاشقجي، قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب "غير صحيح".

وأكد الأمير خالد بن سلمان عبر "تويتر": "للأسف، لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة، كان ردنا الكامل كما يلي ":

"التقى السفير، خاشقجي مرة واحدة شخصياً في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017، من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبداً أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.

ولم يُجر السفير الأمير خالد بن سلمان، أي محادثة هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى.

إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة، لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات"، "المتحدثة باسم السفارة".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: "كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست كان آخر اتصال لي مع خاشقجي عبر النص في 26 أكتوبر 2017، لم أتحدث معه عن طريق الهاتف، ولم اقترح أبداً أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب، وأطلب من الحكومة الأميركية أن تفرج عن أي معلومات تتعلق بهذه المطالبة".