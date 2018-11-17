مصرع 35 من الميليشيا الحوثية بـ "الضالع"

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني، فرض سيطرته على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية في جنوب مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استعادت جبال الحريوة والنسر وموقعي الثعيل وخارم شرقي منطقة الحقب، وتبة القاضي، والجبال المطلة على كولة الزقري، والعكرة، الواقعة غربي مدينة دمت.

وأسفرت المعارك وفقاً للمصدر عن مصرع 35 عنصراً من الميليشيا، بينهم القيادي الميداني البارز المدعو سالم النعمي، وإصابة 17 آخرين، وتدمير العديد من الآليات القتالية التابعة لها.