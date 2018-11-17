السعودية تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة السورية

الشارقة 24 - د ب أ:

أكدت السعودية أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، وعلى إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد، يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري، لكي يقرر مصيره بنفسه.

وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلمي، في بيان، يوم الخميس، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند "47 ج"، المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إلى أنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري.

ولفت المعلمي، إلى أن الشعب السوري واجه قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف، وأوضح أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أياً كان مصدرها.

وأكد أن تقارير الأمم المتحدة، قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.

وأوضح السفير السعودي، أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويطالب السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيماوية، وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب.