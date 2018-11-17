أميركا تعترض على مشروع قرار أممي ينتقد احتلال الكيان للجولان

الشارقة 24 - د ب أ:

عارضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، صدور قرار سنوي من الجمعية العامة الأمم المتحدة، ينتقد احتلال الكيان الصهيوني لمرتفعات الجولان السورية، مستشهدة بأن وجود انحياز ضد الكيان، من بين الأسباب وراء اتخاذها هذا القرار.

وتم تمرير مشروع القرار الذي يحث الاحتلال الإسرائيلي، على إنهاء احتلاله للمنطقة التي استولى عليها من سوريا قبل 51 عاماً، بتأييد 151 دولة لصالحه.

وأوضحت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها في الأمم المتحدة في بيان، أن مشروع القرار، عديم الفائدة، ومتحيز بشكل واضح ضد الكيان.