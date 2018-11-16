احتجاز مئات النساء الأجنبيات وأطفالهن في سوريا

الشارقة 24 – د ب أ:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن المئات من النساء الأجنبيات وأطفالهن محتجزون، بمعسكرات في مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين متحالفين مع الولايات المتحدة، في شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن 584 امرأة وأطفالهن 1284، يعيشون في هذه المخيمات، في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن النساء، يحملن 44 جنسية مختلفة، وينتمين إلى عائلات الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم "داعش" المتطرف.

ومنعت الدول الأصلية لتلك النساء عودتهن، خشية أن يشكلن تهديدات لأمنها القومي.

وفي الأشهر الأخيرة، حررت قوات سوريا الديموقراطية، مناطق واسعة كانت تحت سيطرة "داعش" في شرق البلاد.

ولفت رئيس المرصد رامي عبد الرحمن، إلى أن الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، هم 13 رجلاً ألمانياً، و21 امرأة، بالإضافة إلى 48 طفلاً من آباء يحملون الجنسية الألمانية.