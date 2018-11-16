مقتل 22 جندياً بهجوم لمجموعات متطرفة في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 22 عنصراً من قوات النظام السوري، والمسلحين الموالين لها، فجر الجمعة، في هجوم شنته مجموعات إرهابية في محافظة حماة، بوسط البلاد.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن مجموعات متطرفة شنّت هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي، عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح، التي حددها الاتفاق الروسي التركي، في محافظة إدلب ومحيطها.

وأشار إلى أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات، أسفر عن مقتل 22 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.