إصابة 14 فلسطينياً برصاص الاحتلال بمواجهات في غزة

الشارقة 24 - د ب أ:

أصيب 14 فلسطينياً، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات شرق قطاع غزة، قرب السياج الفاصل، في جمعة احتجاجات جديدة، ضمن مسيرات العودة الشعبية.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات، لتلقي العلاج، ووصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة.

وذكر مسعفون، أن عدداً آخر من المتظاهرين أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق، وجرى علاجهم ميدانياً.

وهذه الجمعة رقم 34، من مسيرات العودة التي استشهد فيها 223 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 24 ألف آخرين، بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 30 مارس الماضي.