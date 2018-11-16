الرئيس العراقي يبدأ السبت جولة إقليمية إلى إيران والسعودية

الشارقة 24 - د ب أ:

يعتزم الرئيس العراقي، برهم صالح، التوجه، غداً السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية، تتضمن جولة إقليمية إلى عدد من الدول أبرزها السعودية.

وذكر مكتب رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، الجمعة، أن صالح سيتوجه غداً السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية، ضمن جولة إقليمية ستتضمن كذلك المملكة العربية السعودية.

وأضاف المكتب، أنه من المقرر أن يلتقي في طهران نظيرة الإيراني، وعدد من القيادات والمسؤولين الإيرانيين، لبحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث التطورات في المنطقة، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء والمستشارين سيرافقونه خلال الجولة.

كان صالح قد أختتم مساء الخميس، زيارة قصيرة إلى الأردن، كما زار هذا الأسبوع الكويت ودولة الإمارات.

وركزت مباحثات الرئيس العراقي في الدول الثلاث تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي.