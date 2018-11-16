الكويت ترحب ببيان النائب العام السعودي بشأن مقتل خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

رحبت دولة الكويت، الجمعة، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية، بشأن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بما تضمنه البيان من شفافية عكستها النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذه القضية، والتي تعبر عن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بإرساء قواعد العدل، والحرص على اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها.

وأكد المصدر ثقة دولة الكويت بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها.