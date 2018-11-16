مصر تؤكد كامل ثقتها في التحقيق السعودي بقضية خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

أكدت مصر مجدداً، كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية، وما قامت به من تحقيقات في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأوضحت أن التحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية.

وأعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ، ما أعلنته السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية، من نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتي أبرزت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن القاهرة إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة، فإنها تأمل من كافة الأطراف المعنية، الالتزام بالمسار الحالي للقضية، بعيداً عن التسييس والمزايدات.