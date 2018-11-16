"التعاون" والجامعة يشيدان بالتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربیة، یوم الخمیس، بالبیان الصادر عن النائب العام في المملكة العربیة السعودیة، بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح الأمین العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطیف الزیاني، في تصریح صحافي، أن مضامین البیان تؤكد تمسك المملكة، باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقیق، في ھذه القضیة الجنائیة، بعیداً عن التسییس الذي تسعى إلیه، بعض الجھات المغرضة.

وفي القاھرة، نوھت جامعة الدول العربیة، بالإجراءات التي اتخذتھا السلطات القضائیة في السعودیة، والممثلة في النیابة العامة، في إطار التحقیقات الخاصة بقضیة مقتل خاشقجي.

وأشارت الأمانة العامة للجامعة في بیان لھا، إلى ما لمسته من جدیة في ھذه التحقیقات، وأضافت أن ھذه الإجراءات تعد دلالة على مدى الاھتمام الكبیر الذي تولیه، سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولین عن ارتكاب واقعة القتل، واتخاذ ھذه السلطات لإجراءات جدیة وحازمة في ھذا الشأن.