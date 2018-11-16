الحكومة اليمنية تؤكد عزمها على مكافحة الفساد

الشارقة 24 – واس:

أكدت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، عزمها على اتخاذ إجراءات عملية وحازمة، لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون على الجميع، من دون استثناء.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أن حكومته جادة في تصويب عمل مؤسسات الدولة، وإرساء دعائمها وتجاوز السلبيات التي رافقت الفترة الاستثنائية التي تلت الانقلاب على الشرعية.

وأشار، خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، إلى استعداد الحكومة، لتوفير كل الإمكانات اللازمة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بما يمكنه من أداء دوره الرقابي بفاعلية، انطلاقًا من حرصها على انتهاج النزاهة والشفافية، في كافة أنشطتها وأعمالها.

وشدد عبد الملك، على ضرورة التفاعل الرسمي والشعبي، لمساندة الحكومة في مساعيها الرامية، لتعزيز المنظومة الرقابية.