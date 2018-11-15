البحرين تعلن شراء 12 طائرة عامودية بـ 912 مليون دولار

الشارقة 24 – بنا:

أعلنت مملكة البحرين، عن توقيع صفقة مع شركة "بل" الأميركية لصناعة الطائرات العامودية، لشراء 12 طائرة عامودية من نوع "AH-1Z فايبر"، بقيمة 912 مليون دولار، على أن يتم استلام الدفعة الأولى من الطائرات في نهاية 2022.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده قائد سلاح الجو البحريني اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، على هامش فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران، والذي تقام فعاليات نسخته الخامسة في قاعدة الصخير الجوية، بحضور تشارلز هوبر مدير وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وميتش سنايدر الرئيس التنفيذي لشركة بل الأميركية لصناعة الطائرات العامودية، وسفير الولايات المتحدة في المنامة جاستن سيبيريل.

وأوضح اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة، أن هذا النوع من الطائرات يعتبر الأحدث والأكثر تطوراً على مستوى العالم، وتشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو البحريني، لما تملكه من إمكانات حديثة ومتطورة، وقدرات قتالية عالية، وستكون البحرين ثاني دولة مستخدمة لهذا الطائرة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة.