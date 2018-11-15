السعودية تختتم مشاركتها في "درع العرب 1" بمصر

الشارقة 24 – واس:

اختتمت القوات المسلحة السعودية، يوم الخميس، مشاركتها في تدريبات "درع العرب 1"، في جمهورية مصر العربية، بمشاركة 6 دول عربية، ضمت السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن.

وشاركت القوات المسلحة السعودية، في تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسة، شملت ندوة كبار الضباط، وتنفيذ العديد من العمليات المشتركة الميدانية، للقضاء على بؤر إرهابية مسلحة على قرى حدودية، وتأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية بمشاركة القوات الخاصة للقوات البرية، وقوات مشاة البحرية، والتخطيط للعمليات المستقبلية، وعمليات الإسناد اللوجستي، إضافة إلى تنفيذ عدد من العمليات البحرية.

واستمرت التدريبات، لمدة ثلاثة أسابيع، وتأتي ضمن سلسلة تمارين تنفذها القوات المسلحة السعودية، بهدف توطيد دعائم وأواصر العلاقة بين البلاد العربية، ورفع الجاهزية القتالية والاحترافية للقوات المشاركة.