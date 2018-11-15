وزيرة يمنية: وضع المرأة في مناطق الانقلابيين كارثي

الشارقة 24 – واس:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ابتهاج الكمال، يوم الخميس، أن وضع المرأة اليمنية، في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كارثي.

وناقشت الكمال، مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان، معاناة المرأة وحالات العنف التي تتعرض لها من الميليشيات الانقلابية، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضحت الوزيرة اليمنية، أن أعدداً كبيرة من النساء في تلك المناطق، يتعرضن لخطر العنف والتشريد، ويفتقدن للرعاية الصحية والضرورية، فيما تتعرض النساء الحوامل في كثير من الحالات لخطر الإصابات بأمراض متعددة، نتيجة إهمال الميليشيات المشاريع الصحية، ومضايقة المنظمات الدولية العامة، في هذا المجال.

وبحث الجانبان، الترتيب لإطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة، المقرر انطلاقها في الـ25 من شهر نوفمبر الجاري، تحت شعار "تمكين المرأة اقتصادياً وسلامة الأسرة"، والتي ستسمر 16 يوماً.