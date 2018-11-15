البحرين تجدد دعمها للسعودية في قضية خاشقجي

الشارقة 24 – بنا:

أكدت مملكة البحرين، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، تجسد حرصها على محاسبة، وعقاب المتورطين، في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل، بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للرياض، وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت وزارة الخارجية في البحرين في بيان، على رفض المنامة التام، لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها، للإساءة للمملكة العربية السعودية، والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره.

وأكدت أن المملكة العربية السعودية، هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي، في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار، لشعوب المنطقة والعالم.