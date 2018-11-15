السعودية ترفض محاولات تسييس قضية مقتل خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، أصبحت قضية قانونية، ويتم التعامل معها، من قبل القضاء في المملكة.

وشدد الجبير، على رفض بلاده لأية محاولة‏ لتسييس هذه القضية، ‏أو أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، لأن في تسيسها شق للعالم الإسلامي، بينما السعودية تسعى لوحدة العالم الإسلامي.

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن الانتقادات والهجمات الشرسة على السعودية، لا أساس لها وغير منطقية، وأن بلاده مصرة على معاقبة كل من تورط في هذه الجريمة ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقده بالرياض، يوم الخميس، أن حادثة مقتل جمال خاشقجي تعد خطأً كبيراً جداً، وكان هناك توجيه من قيادة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتوجيه النائب العام السعودي بإجراء تحقيق، وتم الكشف عن النتائج المبدئية، وإيقاف 18 شخصاً مشتبها بهم، كما تم إعفاء ستة مسؤولين من مناصبهم.

وأضاف الوزير السعودي، أن التحقيقات استمرت واستطاعت النيابة العامة السعودية، أن تكمل تفاصيل ما حدث للمواطن خاشقجي، وتمت إحالة 11 شخصاً للمحكمة، بما فيهم الخمسة الذي يطالب النائب العام بتنفيذ حكم الإعدام بشأنهم، مؤكداً أن ‏التحقيقات لازالت جارية ولا زالت هناك استفسارات يريد النائب العام أن يحصل على إجابات أو أدلة عنها، مبيناً أنه وخلال التحقيقات كان هناك تواصل مع الجانب التركي، ولجنة تحقيق مشتركة ما بين السعودية وتركيا، كما أن النائب العام ذهب شخصياً إلى تركيا للحصول على المزيد من الأدلة.

وأوضح الجبير، أن المؤتمر الصحافي، الذي عقدته النيابة العامة السعودية، يوم الخميس، تطرق إلى أنه تم إرسال ثلاث مذكرات من الجانب التركي، للحصول على مزيد من الأدلة، وأن النائب العام في انتظار الحصول عليها.

وأفاد بأن اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين للنظر في هيكلة جهاز الاستخبارات العامة، بدأت أعمالها برئاسة ولي العهد وهي على وشك أن تقدم مرئايتها، مشيراً إلى أن قضية خاشقجي قضية إنسانية، مؤكداً أن هذه القضية وبالرغم من الزخم التي نالته في وسائل الإعلام العالمية والمحلية، إلا أنها لن تجعل السعودية تتخلى عن سياساتها الثابتة، في مواجهة الإرهاب والتطرف، وفي ‏إيجاد الاستقرار في أسواق النفط، في مواجهة التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون المنطقة، وفي السعي من أجل أمن واستقرار لبنان وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وغيرها من الدول الأخرى.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن بلاده مستمرة‏ في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات الاجتماعية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين وتمكين المرأة وتمكين الشباب، وتوفير بيئة ومناخ يكون فيه إبداع وإنتاج، إضافة إلى العمل لتقليص الاعتماد على النفط.

وأكد استمرار السعودية، في التعاون والعمل مع أصدقائها حلفائها في كل ‏المجالات، لاسيما وأنها دولة محورية في الشرق الأوسط وفي العالم، وعليها مسؤولية كبيرة، كما أن السعودية لديها مسؤوليات كبيرة تجاه العالم العربي والإسلامي، وستستمر في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي السعي، لتوفير مستقبل أفضل للمواطنين.