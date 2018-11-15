النيابة العامة السعودية: اتهام 11 في قضية مقتل خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

صرح النائب العام بالمملكة العربية السعودية أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 19/ 10/ 2018م، وتاريخ 25/ 10/ 2018م، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لـ 3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وأشارت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم .