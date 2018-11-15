الأمم المتحدة: 3 ملايين في إدلب معرضون لخطر القتال بين الأطراف

الشارقة 24 – وام:

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عدائية في شمال غرب سوريا، بما في ذلك المناطق المنزوعة السلاح أو بالقرب منها، مشدداً على ضرورة تفادي جميع الأطراف المعنية التصعيد لأي أعمال قتالية بأي ثمن.

ونبه بيان صادر عن نائب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة فرحان حق، إلى أن التقارير الأخيرة الواردة للمنظمة الدولية تشير إلى أن 3 ملايين امرأة وطفل ورجل في إدلب، والمناطق المحيطة بها معرضون للخطر، في حال تصاعد القتال.

وجدد دعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة تفادي التصعيد الكامل للأعمال القتالية بأي ثمن، وشددت على أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى معاناة إنسانية على نطاق لم يشهده الصراع بعد.