الحوثيون يفجرون مدرسة 22 مايو بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على تفخيخ وتفجير مدرسة 22 مايو بمنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، انتقاماً من الأهالي الرافضين لمخططاتها في أعقاب هزائمها المتلاحقة، وذلك في إطار سياسة الأرض المحروقة التي تستهدف تدمير مقدرات الشعب اليمني.

وتم رصد تدمير الميليشيا الانقلابية للمدرسة بالكامل، حيث أكد شهود عيان أن عناصر الميليشيا أقدمت على هذه العملية الإجرامية بهدف حرمان الأطفال من استكمال تعليمهم في خطوة تكشف خبث أعمالها التخريبية وتظهر الوجه البشع لمخططها الانقلابي الذي يستهدف تدمير اليمن ومستقبل أولاده.

وتواصل الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة اليمنية جهودها في مجال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الانقلابيون في الطرقات العامة والمنشآت المدنية وذلك في خطوة منها لحماية أرواح المدنيين الأبرياء.