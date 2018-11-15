استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر

الشارقة 24 – رويترز:

قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس "84 عاما"، يوم الأربعاء، الاستقالة من منصبه، لأسباب صحية.

تأتي الاستقالة في توقيت حساس، إذ أن من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، في إبريل المقبل، ولم يعلن الحزب الحاكم مرشحه الرسمي للرئاسة.

ويضم حزب جبهة التحرير الوطني، الذي قاد حرب الاستقلال في الجزائر ضد فرنسا بين عامي 1954 و1962، شخصيات قوية مخضرمة مثل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "81 عاماً"، الذي لم يعلن ما إذا كان سيسعى لفترة رئاسية خامسة.