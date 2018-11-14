قوات سوريا الديموقراطية تعتقل قاتل شيخ عشيرة بالرقة

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤول في قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، يوم الأربعاء، أنه تم القبض على شخص، له علاقة بمقتل الشيخ بشير فيصل الهويدي شيخ عشيرة العفادلة، في محافظة الرقة شمال البلاد.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم القوات مصطفى بالي، أنه خلال عملية خاصة ألقت قوات سوريا الديموقراطية القبض على قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة، ضالع في اغتيال الشيخ بشير الهويدي، وأن القوات ستطلع الرأي العام على ملابسات هذه الجريمة.

وكان وجهاء وشيوخ عشائر في محافظة الرقة، قد طالبت بعد اغتيال بشير الفيصل الهويدي في الثاني من الشهر الجاري، بإجراء تحقيق بشأن قتل الهويدي، وتقديم القتلة للمحاكمة، ومقاطعة "قسد"، مدنياً وعسكرياً، حتى يتبين من قام بقتل الشيخ الهويدي.